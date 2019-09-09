Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı İzle

İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı İzle

Okuldan görüntü

Lyon Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 

-Öğrencilerden görüntü
-Öğrenci velilerinden görüntü
-İstiklal Marşı okunması
-Öğrencilerin sınıflara girişi
-Sınıflardan görüntü
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da ilk ders zili çaldı İSTANBUL

- Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ders zili öncesi okul önünde toplanan öğrencilere bazı veliler de eşlik etti. 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 3 aylık aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.
Kağıthane’de bulunan Ziyapaşa İlkokulu’nda ders zili öncesi tören düzenlendi.
Tören öncesi öğrenciler sıraya geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sınıflarına geçti. 1. Sınıfa giden öğrencilere ise öğrenci velilerinin eşlik ettiği görüldü.
"Öğretmenimi ve okulumu çok özledi" Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden bir tanesi, “ Okulumu çok özledim. Derslerimi seviyorum. Bütün arkadaşlarımı da çok özledim. Öğretmenimi ve okulumu çok özledim” dedi.

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı