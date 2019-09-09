İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ders başı yaptı İzle

-Öğrencilerden görüntü

-Öğrenci velilerinden görüntü

-İstiklal Marşı okunması

-Öğrencilerin sınıflara girişi

-Sınıflardan görüntü

-Diğer ve genel detaylar



( İSTANBUL )- İstanbul’da ilk ders zili çaldı İSTANBUL



- Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Ders zili öncesi okul önünde toplanan öğrencilere bazı veliler de eşlik etti. 2019- 2020 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul’da 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen bugün ders başı yaptı. Sabahın erken saatlerinde uyanan öğrenciler okullarına gidebilmek için yola çıktı. 3 aylık aranın ardından okuluna ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin mutlu olduğu görüldü.

Kağıthane’de bulunan Ziyapaşa İlkokulu’nda ders zili öncesi tören düzenlendi.

Tören öncesi öğrenciler sıraya geçti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sınıflarına geçti. 1. Sınıfa giden öğrencilere ise öğrenci velilerinin eşlik ettiği görüldü.

"Öğretmenimi ve okulumu çok özledi" Okulun ilk gününde ders başı yapan öğrencilerden bir tanesi, “ Okulumu çok özledim. Derslerimi seviyorum. Bütün arkadaşlarımı da çok özledim. Öğretmenimi ve okulumu çok özledim” dedi.



