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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da 2 DEAŞ’lı silah ve teçhizatlarıyla birlikte yakalandı

İstanbul’da 2 DEAŞ’lı silah ve teçhizatlarıyla birlikte yakalandı

Ele geçen malzemelerin fotoğrafları

( İSTANBUL )- Terör örgütü DEAŞ’a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli tutuklandı İSTANBUL

Gizli Kamera Ara Transfer Terör Örgütü Teröristler Pompalı Tüfek 


- İstanbul’da, terör örgütü DEAŞ’a para ve askeri teçhizat aktaran örgüt üyesi 2 şüpheli, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre; İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, örgüt yanlısı faaliyetlerde bulunan ve DEAŞ’ın Suriye ve Irak’taki kamplarına para aktarıp askeri teçhizat gönderen 2 hücre üyesini tespit etti. Daha önce yakalanan DEAŞ’lı teröristlerin itiraflarından yola çıkılarak çalışma başlatan terör polisi, yapılan takibin ardından 16 Mart’ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda M.S. ve S.B. adlı DEAŞ'lı 2 hücre üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, farklı marka ve modellerde silah şarjörleri, bu silahlara ait çeşitli aparatlar, polis telsizleri, böcek ve gizli kamera arama cihazları, örgütün illegal para transferi yaptığı ofiste yüklü miktarda Türk lirası, döviz ve bir miktar altın geçirildi. Şüpheliler, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde iki hafta süren gözaltı işlemlerinin ardından 30 Mart’ta adliyeye sevk edildi. İki hücre üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SK-ÖFA
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