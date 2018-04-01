İstanbul’da 2 buçuk milyonluk çelik kasa hırsızlığı kamerada İzle

-Lüks araçla gelmeleri

-Park etmeleri ve binaya girmeleri

-Katlara çıkmaları

-Hırsızlık yapmaları

-Çelik kasayı götürmeleri

--Cep telefonu-

-Şüphelilerin çıkışı



( İSTANBUL )- Kadıköy’de lüks araçlı çelik kasa hırsızı karı koca yakalandı- 2 buçuk milyon değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı İSTANBUL



- Kadıköy’de lüks araçlarla geldikleri binalarda kapı göbeklerini patlatıp girdikleri evlerden çelik kasa çalan karı-koca hırsız polis tarafından yakalandı. Yaklaşık 2 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalınırken, o anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz sene Mayıs ayından bu yana Kadıköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki 8 evden çelik kasaların çalındığı ihbarları üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayları yaşandığı binaların güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Aylarca yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda ekipler şahısların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen şahıslar geçtiğimiz 21 Mart günü Kadıköy’de yaşanan kovalama sonucu kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 2 buçuk milyonluk hırsızlık kamerada Görüntülerde, hırsızlar lüks araçla girecekleri binanın önüne geliyor. Bina sakini gibi aracı park eden şahıslar ardından binaya giriyor. Diğer bir görüntü de ise şahıslar yine bir binadan içeriye giriyor. Katları gezen şahıslar ardından çaldıkları çelik kasayı binadan çıkarıyor. Hırsızlar karı koca çıktı Öte yandan kimliğinin 16 adet aranması, 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve emniyette çok sayıda suç kaydı bulunan S.P.(30) ve eşi 16 adet aranması, 9 yıl 3 ayda kesinleşmiş hapis cezası ile çok sayıda suç kaydı bulunan Ö.Y.(35) olduğu öğrenildi. Şahısların gündüz vakti lüks araçla geldikleri ve içeride kimsenin olmadığı esnada kapı göbeklerini patlatarak eve girdikleri öğrenildi. Gözaltına alınarak şubeye götürülen ve daha sonra adliyeye sevk edilen şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

