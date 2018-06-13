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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul’da 154 farklı noktada Huzur Arefe Uygulaması

İstanbul’da 154 farklı noktada Huzur Arefe Uygulaması

Vatandaşların üst araması

Terörle Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Polis Helikopteri Kaçakçılık 

-GBT çalışması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayram öncesi “Huzur Arefe Uygulamasını” gerçekleştirdi İSTANBUL

- İstanbul’da “Huzur Arefe Uygulaması” kapmasında yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi 154 farklı noktada denetim yapıldı. İstanbul genelinde Ramazan Bayramı öncesinde olası bir olumsuzluğun önüne geçilmesi amacıyla “Huzur Arefe Uygulaması” gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde akşam saatlerinde 154 farklı noktada yapılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Özel Harekât, Çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis katıldı.
Ayrıca uygulamaya polis helikopteri de havadan destek sağladı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruldu. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. (UK-mb-
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