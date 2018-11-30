İstanbul’da 15 ton kaçak çay ele geçirildi

-Çayların saklandığı depoya baskın

-Depoda bulunan çuvallar dolusu kaçak çaylar

-Polisin çay çuvallarına el koyması



( İSTANBUL )- Başakşehir’de, iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda çuvallara doldurulmuş tonlarca kaçak çay ele geçirildi İSTANBUL



- İSTANBUL



İstanbul’da 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, tonlarca kaçak çay ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı ürün satan, sahtecilik yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar neticesinde, 14 Kasım’da Başakşehir’de iki ayrı depoya baskın düzenledi.

Çuvallarla yurda kaçak yollarla sokulan çayların bulunduğu depoya düzenlenen baskında, 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K. adlı kaçakçı gözaltına alındı.Şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılırken, depolar mühürlendi.

