Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

İstanbul’da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

Uygulamadan görüntü

Şehirlerarası Otobüs Kışla 

-Polislerin ateş ölçmesi
-Polislerin uyarıları
-Detaylar

( İSTANBUL )- Ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor İSTANBUL

- İstanbul’un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor. Araçları durduran ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı tedbirle şehirlerarası otobüsle seyahatin valiliklerin iznine bağlanmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un giriş ve çıkışlarından oluşan 15 farklı noktada uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak uygulama yapan ekipler, sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların ateşlerini ölçerek, salgınla mücadeleyle ilgili bilgiler aktardı. Salgınla mücadele için şehirlerarası yolculuklarını kısıtlamaları yönünde uyarılarda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı