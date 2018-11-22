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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da 1 milyon liralık vurgun yapan silahlı hırsızlık çetesi kamerada Haberi

İstanbul’da 1 milyon liralık vurgun yapan silahlı hırsızlık çetesi kamerada Haberi

-Güvenlik kamerası-

Çalıntı Araç Hırsızlık Çetesi Polis Ekipleri Silahlı Hırsızlık Lüks Otomobil 

-Hırsızlık anı
-Şüphelilerin yakalanması
-Şube çıkışı

( İSTANBUL )- Anadolu yakasındaki lüks villalara girerek kasa çalan çete çökertildi- Şüphelilerin çalıntı lüks araçla sahte plaka kullandıkları tespit edildi İSTANBUL

- Anadolu Yakasında birçok ilçedeki 7 villaya girerek yaklaşık 1 milyon liralık kasa hırsızlığı yapan silahlı çete, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüphelilerin çalıntı lüks otomobile sahte plaka taktıkları ve olayları bu şekilde gerçekleştirdikleri tespit edildi. İstanbul Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Kartal’da 7 villadan yaklaşık 1 milyon liralık kasa hırsızlığının gerçekleşmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmada silahlı şahısların, Beylikdüzü’nden çaldıkları lüks otomobile sahte plaka takarak, belirlenen ilçelerdeki villalara geldiği ve demir kesme makasıyla bahçe çitlerini keserek içeriye girdikleri belirlendi. Atkı ile yüzünü kapatan ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullandığı tespit edilen şüphelilerin, bu sayede olayları gerçekleştirdikleri öğrenildi. FSM Köprüsü çıkışında yakalandılar Çalışmaların ardından polis, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, Plaka Tanıma Sisteminden de şüphelilerin kullandığı aracın sahte plakasını takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda polis, şüphelileri geçtiğimiz Pazar günü çalıntı araçla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nden geçtikten sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin 1 gün önce Kartal Dragos’da bir villadan yakalandıkları kıyafetlerle soygun yapması da dikkat çekti. Ayrıca şüphelilerin aracı bile eldivenle kullandıkları belirlendi. Öte yandan hırsızlık ve şüphelilerin yakalanma anı ise kameralara yansıdı. Suç makinesi çıktılar Gözaltına alınan Ali Rıza Ç.’nin hırsızlık suçundan emniyette 8, Aykut K.’nın 16, Orhan G.’nin 40, Ahmet S.’nin 25, Eren A.’nın ise 15 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şube çıkışında şüphelilerden biri, “Biz hiçbir şey yapmadık” dedi.
(DCC- ÖY-
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