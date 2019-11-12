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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

İstanbul-Çanakkale yolunda yoğun sis

sisten görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Polis Akkale 


- İstanbul-Çanakkale yolunun Tekirdağ’ın Malkara ilçesi arasında görülen yoğun sis ulaşımı etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yoğun sis İstanbul - Çanakkale yolunun D-110-03 Karayolu bölümünde etkili oldu. Görüş mesafesinin 40 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, polis tarafından sürücüler uyarıldı. Polis ekibi bölgede denetimlerini sürdürüyor.
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