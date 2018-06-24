İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oyunu ailesi ile birlikte kullandı İzle

-Oy kullanması

-Sandık görevlilerinden bilgi alması

-Konuşması

-Genel detay



( İSTANBUL )- Başkan Uysal'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ailesi ile birlikte oyunu kullandı. Başkan Uysal, okuma yazma bilmeyenlerin nasıl oy kullandığı hakkında sandık görevlilerinden bilgi alırken, vatandaşlar da Uysal'a yoğun ilgi göstererek, fotoğraf çektirdi. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Başakşehir'de bulunan İBB Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kullandı. 1074 numaralı sandıkta oy kullanan Uysal'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ailesi ile birlikte oyunu kullanan Başkan Uysal, okuma yazma bilmeyen vatandaşlara nasıl yardım edildiği konusunda da sandık görevlilerinden bilgi aldı. Uysal, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “İnşallah bugün seçimde güzel geçer” İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ”Biz de oyumuzu kullandık. Vatandaşlık görevimizi yaptık. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun diyoruz. İstanbul'umuz için hayırlı olsun diyoruz.Kampanya dönemi güzel geçti. İnşallah bugün seçimde güzel geçer. Dünyada ülkemizin demokrasi adına geldiği iyi bir nokta var. Buna gölge düşmeden seçimlerin bitirilmiş olması ülkemiz adına, vatandaşlarımız adına temenni ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz” dedi.



