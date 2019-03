İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım: “955 tane kreş açacağız”

-Konuşmalar

Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı Turan kantin işletmecisi kadınlarla buluştu



- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kantin işletmeci kadınlarıyla buluştu. Kadınlar için projelerini açıklayan Yıldırım, anne adayları için kurslar düzenleyeceklerini söyledi.



Çocuklu anneler için de kreş açacaklarını dile getiren Yıldırım, “Çalışan anneler için kreş olmayan mahalleleri tespit ettik. 955 tane kreş açacağız” dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Kantinciler Odası ve AK Parti Fatih Kadın Kolları tarafından kantin işletmecisi kadınlara özel program düzenlendi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan katıldı.

Programda konuşan Yıldırım, kadınlara yönelik projelerden bahsetti. Projelerini açıklayan Yıldırım, “Çalışan anneler için kreş olmayan mahalleleri tespit ettik. 955 tane kreş açacağız. 0-4 yaşındaki çocuklarınız burada rahat bir şekilde kalacaklar, sizin de gözünüz arkada kalmayacak. Böylece iş gücüne katılımınızın önündeki engeller kalkmış olacak. Anne adayları için de kurslar düzenleyeceğiz. Uzmanların desteğiyle evlilik öncesi ebeveyn olma kurslarını sizler için düzenleyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi gerçekleşti. “Kadınlar bizim patronumuz” Kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bugün Kadınlar Günü olması vesilesiyle yürekten kutluyorum. Çünkü kadınlar bizim patronumuz. Dolayısıyla bugün patronların günü. Biz burada sizin hizmetinizde ne gerekirse yapmak için milletin hizmetinde burada bulunuyoruz” dedi.

“16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır” AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, “Dünya Kadınlar Günü’nüzü en içten dileklerimle kutluyorum. Yılda bir gün değil, her gün sizin gününüz. Toplamın anası, mayası sizsiniz. Sayenizde varız, sayenizde birlikteyiz. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın var derler, yanlış. Arkasında değil, yanındadır kadın erkeğin. Üstelik yükü de iki kat fazladır erkeklere göre. Evlatlarımızı yetiştirir, evi çekip çevirir. Bir yandan da hayat mücadelesi verir. Hatta evlatlarını koruduğu gibi canı pahasına savaş meydanlarında ülkesini, milletini, bayrağını da korur. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tankların önünde korkusuzca durdunuz. O gece 11 kadın kahramanımızı şehit verdik. Bugün de seçim meydanında yine kadınlar var. Yine sizler bu mücadeleyi veriyorsunuz. 16 yıllık iktidarımızın başarısının ardında kadınlarımız vardır. Çünkü kadın eli değen her işte güzellik var, her işte başarı vardır” ifadelerini kullandı. “955 tane kreş açacağız” Kadınlara özel yeni projelerini açıklayan Yıldırım, “Kadınlarımıza alan açmak için birçok projeyi hayata geçireceğiz. İstanbul’un 39 ilçesi, 261 mahallesi var. Bunları tek tek taradık. Çalışan anneler için kreş olmayan mahalleleri tespit ettik. 955 tane kreş açacağız. 0-4 yaşındaki çocuklarınız burada rahat bir şekilde kalacaklar, sizin de gözünüz arkada kalmayacak. Böylece iş gücüne katılımınızın önündeki engeller kalkmış olacak. Anne adayları için de kurslar düzenleyeceğiz. Uzmanların desteğiyle evlilik öncesi ebeveyn olma kurslarını sizler için düzenleyeceğiz” diye konuştu.

“Okulların kantinleri ile ilgili güzel bir projemiz var” Kantinlere yönelik projesi olduğunu dile getiren Yıldırım, “Okulların kantinleri ile ilgili güzel bir projemiz var. Bunu inşallah 31 Mart’tan sonra Milli Eğitim Bakanımız ile çalışacağız ve sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“Binali Yıldırım ile beraber 2019 belediyeciliği de Türkiye’de belediyecilikte yeni bir dönem olacaktır” AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, “Fatih’te 15 yıl AK Parti belediyecilik vardı. Fatih büyük bir hizmet gördü. İnşallah yeni dönemde Cumhurbaşkanımızın 94 yılında başlayan ve Türkiye’de belediyecilikte devrim niteliğinde olan 94’lü yıllar gibi, Binali Yıldırım ile beraber 2019 belediyeciliği de Türkiye’de belediyecilikte yeni bir dönem olacaktır. Bu dönemde kendisiyle beraber yol arkadaşlığı yapmış olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. İnşallah Fatihimiz’in geride kalan büyük çaplı sorunlarını da çözmüş olacağız” dedi.