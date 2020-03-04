Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde kan bağışı kampanyası

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde kan bağışı kampanyası

başsavcı

Her Şeyin Başı Sağlık Başsavcı Ermeni Kan Bağışı 

-kan bağışı

( İSTANBUL )- Başsavcı Metin Sarıhan: “Hiç tanımadığımız insanlara kan vermenin onurunu yaşıyoruz” İSTANBUL

- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, “Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz insanlara kan vermenin onuru ancak yaşayarak hissedilebilir. Bu vesileyle biz de kan vererek Kızılay’ımıza destek oluyoruz” dedi.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Adliyenin A Blok Atrıum Salonu’nda düzenlenen ‘kan bağışı kampanyası’ törenine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.
Törende konuşma yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, “Bölge Adliye Mahkemesi olarak düzenlediğimiz Kızılay Kan Kampanyası’na hoşgeldiniz. Bu vesileyle biz de Kızılay’ımıza kan vererek destek olmak durumundayız” dedi.
“Hiç tanımadığınız insanlara kan vermenin onurunu yaşıyoruz” Kan verme kampanyasının ikincisini düzenlediklerini söyleyen Sarıhan, “Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz insanlara kan vermenin onuru ancak yaşayarak hissedilebilir. Bu vesileyle kan kampanyamızın hayırlı olmasının temenni ediyorum” diye konuştu.
“Hepimizin kana ihtiyacı var” Kan bağışından bulunan bir hakim, “Kızılay, Türk milletinin en önemli kurumlarından bir tanesi. En kötü günde Türk milletinin yanında olan bir kurum. Kan bağışı istediler, koşarak geldik. Sağlıklı herkesin de kan vermesini tavsiye ederim” dedi.
Kan bağışında bulunan bir adliye personeli ise, “Herkesin kan vermesi lazım. Hepimizin kana ihtiyacı var. Bize yoksa, çocuğumuzun, annemizin, babamızın veya bir arkadaşımızın ihtiyacı var. Bugün herkes sağlıklıyken, her şey güzelken kan verelim. Sağlıksızken her şey çok kötü, her şeyin başı sağlık” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Parkta Eşini Vurdu, Başında BeklediParkta Eşini Vurdu, Başında Bekledi
Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına KıydıÇocuğunu Bıçakladıktan Sonra Canına Kıydı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı