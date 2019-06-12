İstanbul Boğazı'nın koruyucuları Deniz Polisleri İzle

-Havadan asayiş uygulamasına giderken görüntü

-Röportaj

-Asayiş uygulamasından detay görüntü



( İSTANBUL - ÖZEL)- Türk Polisi İstanbul boğazında suçlulara göz açtırmıyor İSTANBUL



- İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri denizde ve sahilde suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. Kimi zaman boğazda dolaşan bir balıkçı teknesinde kimi zamanda da sefer yapan yolcu vapurunda asayiş uygulaması yapıyor. İstanbul Boğazının, Marmara Denizi’nin ve Karadeniz’in koruyucuları olarak görev yapan İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara bir an olsun göz açtırmıyor. İnsan kaçakçılığı, yasak avlanma, su altı arama ve kurtarma, intihar, boğulma, boğaz koruma gibi bir çok konuyla ilgilenen deniz polisi kimi zaman bir balıkçı teknesinin karşına çıkarak asayiş uygulaması yapıyor kimi zamanda sefer yapan vapurlarda GBT sorgusu gerçekleştiriyor. Boğazda devriye gezen polis ekipleri şüpheli gördükleri önce telsizden durması için çağrıda bulunuyor. Ardından yanlarına giderek kimlik kontrolü ve GBT sorgusu yapılıyor. Boğazda avlanan balıkçı teknelerinin avlanma belgeleri ise tek tek kontrol ediliyor. İstanbul Emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü’nde ayrıca 5 kadın kaptan poliste görev alarak boğazın güvenliğini sağlıyorlar. Deniz polislerinin ihbara botla süratle gitmesinin havadan çekilen görüntüleri ise aksiyon filmlerini aratmadı. Dalgaları hızla açarak ilerleyen polis botunun çekilen görüntüleri dosta güven düşmana korku veriyor. Havadan çekilen görüntülerde bazen bir balıkçı teknesine yanaştıkları bazen de sefer yapan vapura yanaştıkları görülüyor. ” Çok gurur verici bir görev” 3 yıldır deniz liman şube müdürlüğünde görev yapan polis memuru, “İzmirliyim denizi çok seviyorum. Deniz kenarında büyüdüm. Yüzmeye dalışa merakım vardı. Şubeye gelmeden önce dalış eğitimi aldım. Amatör denizcilik belgesi ve gemi adamı cüzdanı aldım. Daha sonra şubeye başvuruda bulundum bu başvurum onaylandığında Çanakkale Deniz Polisi Eğitimi Merkezinde eğitim aldım. Görev sahamız Marmara. Yasak avcılık, intihar gibi asayiş konularına bakıyoruz. İstanbul Boğazı çok önemli bir boğazdır. Burada avcılıkta yapılıyor, uluslar arası gemilerin geçiş güzergahı aynı zamanda. Şehir hatlarının da İstanbul Boğazında seferleri var. Ulaşımda İstanbul Boğazından yoğun olarak sağlanıyor. Bizde buranın asayiş güvenliğinde görevliyiz. Bu çok gurur verici bir görev aynı zamanda zor sorumluluk isteyen bir görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyoruz. Akıntıya kapılıp başka bir yerden çıkan oluyor onları da biz buluyoruz. Görev yapan erkek arkadaşlarımızdan hiçbir farkımız yok bizde aynı şekilde görevimizi yapıyoruz” ifadelerini kullandı. (AFS-ÖFA

