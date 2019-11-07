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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Boğazı’ndan ilk yük treni geçti İzle

İstanbul Boğazı’ndan ilk yük treni geçti İzle

-Drone ile havadan görüntü

Uzunlu Güzergah Elektronik Ürün Yük Treni Başkent 

--Trenin istasyondan geçişi
--Marmarayın açılışı arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 15 Ekim 2019 tarihinde Çin’in Şian şehrinden yola çıkan 820 metre uzunluğundaki yük treni 5 Kasım da Kars’tan Türkiye’ye giriş yaptı. Yaklaşık 11 bin 483 kilometre yol alacak olan tren, Marmaray aracılığıyla İstanbul Boğazını geçerek Avrupa’ya ulaşan ilk yük treni oldu. Marmaray tarihi bir ana ev sahipliği yaptı 2013 yılında açılışı gerçekleştirilen Gebze ve Halkalı istasyonları ile iki yakayı birbirine bağlayan Marmaray tarihinde bir ilk gerçekleşti. Çin’den yola çıkan Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang’an yük treni Marmaray’dan geçiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla 6 Kasım 2019 saat 14.30’da Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından hareket eden Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an Treni, gece saat 03.30’da Marmaray’dan geçiş yaparak Avrupa’daki istikametine devam etti. Böylelikle Prag’a doğru yoluna devam eden yük treni Marmaray’dan ilk geçen yük treni olma özelliğini kazandı. Tren ikiye bölündü Asya’dan Avrupa’ya geçerken 2013’te hizmete açılan Marmaray tüp geçişini kullanan yük treni Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçerek yoluna devam etti. Toplamda 42 adet konteyner yüklü vagonla geçişini yapan tren, tüp geçitten rahat geçebilmesi için mühendisler tarafından ikiye bölündü. İki ayrı lokomotifin çektiği trenler, Marmaray geçişinden sonra tekrar tek parça haline getirilecek. Metrelerce uzunluktaki tren havadan görüntülendi Çin’den yola çıkarak Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya’yı geçerek Prag kentinde ulaşmayı hedefleyen 820 metre uzunluğundaki dev yük treni İstanbul’dan geçişi sırasında havadan görüntülendi. Hedef Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag Çin’in Şian şehrinden yola çıkan dev yük treni, Türkiye’de Ahılkelek, Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve İstanbul’da Asya ve Avrupa’yı Marmara Denizinin altından birbirine bağlayan Marmaray’ı kullanarak Edirne(Kapıkule) güzergahına devam etti. Toplamda 10 ülke, iki denizi aşarak Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag şehrine ulaşmayı hedefleyen tren, 42 tıra eş değer elektronik ürünle dolu.
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