İstanbul Boğazı'ndan geçen dev gemi vatandaşların ilgi odağı oldu

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( İSTANBUL )- Geminin geçişini izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti- Dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit İstanbul Boğazı'ndan geçiyor İSTANBUL



- TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı’nın çalışmalarında kullanılan Pioneering Spirit isimli dev geminin İstanbul Boğazı'ndan geçişi devam ediyor. Dev gemi vatandaşların ilgi odağı oldu. Geminin geçişini merakla izleyen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi. TürkAkım’ın Türkiye’ye doğalgaz tedarik edecek ilk hattının 930 kilometrelik derin deniz kesimindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Hollanda’da bakım ve onarımı yapılan ’Pioneering Spirit’ adlı yedekli boyu 448 metre, toplam 382 metre boyunda ve 403 bin 342 groston ağırlığındaki Malta bayraklı dev gemi Karadeniz’e dönüş yolunda ilerliyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Boğazına gelen dev gemi için boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçen gemi vatandaşların ilgi odağı oldu. Dev gemiyi izlemek için sahile gelen çok sayıda vatandaş bol bol fotoğraf çekti. Vatandaşların merakla izlediği dev geminin yaklaşık 6 saatte boğazdan geçmesi bekleniyor. Geminin geçişini izlemek için bir saattir sahilde beklediğini söyleyen İslam Kabiloğlu, “Yürüyüş yapıyordum burada, dünyanın en büyük gemisinin geçeceğini duydum. Görüntülemek için beklemek istedim. Yarım saatten fazla zamanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü anca geçti. Yaklaşık 1 saattir burada bekliyorum . Çok yavaş geliyor” dedi.

Geminin geçişini izlemek için özellikle sahile geldiğini belirten Murat atak, “Gemiyi izlemeye geldim. Televizyonda gördüm, merak ettim. Denizin yaklaşık 60 metre altına boru döşenmiş. Benimde kendi mesleğim boru döşemek. Bu yüzden çok merak ettim ve izlemeye geldi. Eyüp'ten geldim gemiyi görmek için” diye konuştu.

(ÖY-

