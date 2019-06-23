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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu Video

İstanbul Boğazı’ndaki köprüler sis nedeniyle adeta kayboldu Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü
-Boğaz’dan görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü siste kayboldu İSTANBUL

- İstanbul’da gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler köprüsü kayboldu. İstanbullular güne sis ile başladı.
Gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı’nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamen kayboldu. Görüş mesafesi bazı yerlerde 50 metreye kadar düştüğü gözlendi.
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