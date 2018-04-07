İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görgü tanıkları o anları anlattı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı'nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu. Görgü tanıkları o anları anlattı.

