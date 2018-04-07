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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görgü tanıkları o anları anlattı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görgü tanıkları o anları anlattı

yalının kapısından görüntü

Gemi Kazası Yalın 

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Dümeni kilitlenen bir gemi İstanbul Boğazı'nda korkunç bir kazaya neden oldu. Anadolu Hisarı'nda Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarpan gemi, sürüklenerek boğazın ortasında durdu. Görgü tanıkları o anları anlattı.
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