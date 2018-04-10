İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası - İSTANBUL

- Yalıdan detaylar - Piyanonun taşınmasından detaylar İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası - Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndaki maddi değeri yüksek piyano, Kayışdağı'ndaki bir depoya kaldırıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda yaşanan gemi kazasının ardından hasar gören Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda bulunan maddi değeri yüksek piyano, sökülerek depoya götürüldü.Sabah saatlerinde yalıya gelen işçiler, ayaklarını ve pedalını söktükleri piyanoyu bütün halinde ambalajladı. Piyano daha sonra bir minibüse yüklenerek, Kayışdağı'ndaki bir depoya götürüldü. Kaza anında piyanonun zarar görmediği öğrenildi. İstanbul Boğazı'nda kuzey - güney yönünde ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, 7 Nisan'da Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen stop etmesi nedeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.