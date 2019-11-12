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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
İstanbul Boğazı’nda sis manzarası

İstanbul Boğazı’nda sis manzarası

- Köprü drone

Aktüel 

-- Köprü aktüel

( İSTANBUL - DRONE) - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sisten görünmez oldu İSTANBUL

- Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Boğazda sisin oluşturduğu görüntü, İHA tarafından havadan görüntülendi. İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Özellikle boğazın serin suları üzerinde yoğunlaşan sis nedeni ile köprüler adeta görünmez oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ortaya çıkan manzara İHA tarafından havadan görüntülendi. (CE-EY-
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