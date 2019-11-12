İstanbul Boğazı’nda sis

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( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL



- İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.

Yoğun sis arasındaki 15 Temmuz Şehitler köprüsü adeta kayboldu. İstanbullular güne sis ile başladı.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis hayatı olumsuz yönde etkilerken, İstanbul Boğazı'nda yoğunlaşan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü adeta kayboldu. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren sis E-5 Karayolu'nda da etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken sürücüler zor anlar yaşadı.



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