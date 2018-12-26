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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul Boğazı’nda ceset şoku İzle

İstanbul Boğazı’nda ceset şoku İzle

Ceset

Polis Deniz Polisi Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmaları
-Sağlık ve polis ekipleri
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Ortaköy’de kimliği belirsiz 75 yaşlarında bir erkek cesedi çıktı- Cesedin uzun süre denizde olduğu belirlendi İSTANBUL

- Ortaköy’de sabah saatlerinde bir balıkçının ihbarı üzerine deniz polisi tarafından iskeleye cansız bir beden çıkartıldı. Uzun süredir denizde olduğu belirlenen erkek cesedinin 75 yaşlarında olduğu tespit edildi. Olay, saat 09.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde denize açılan bir balıkçı, yüzeyde hareketsiz bir beden gördü. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, cesedi iskeleye çıkarttı. Ardından da olay yerine gelen inceleme ekipleri, şahsın üzerinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda cesedin 75 yaşlarında erkek bir şahıs olduğu, uzun süredir denizde kaldığı ve bu sebeple kıyafetlerinin üstüne yapıştığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından ceset, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi burada yapılan inceleme sonucunda belli olacak. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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