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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazından görüntü

Lodos Gemi Trafiği 

-Detaylar

( İSTANBUL )- Boğaz, yaklaşık 3 saat gemi ve tanker geçişlerine kapalı kaldı İSTANBUL

- İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle bir süreliğine gemi geçişlerine kapatılırken, vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı. İstanbul Boğazı'nda görülen, doğal olarak kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğini olumsuz yönde etkiledi. Orkoz nedeniyle Boğaz, akşam saatlerinden itibaren çift yönlü olarak bir süreliğine büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Yaklaşık 3 saat gemi ve tanker geçişlerine kapalı kalan boğaz, orkozun etkisini yitirmesiyle normale döndü. Öte yandan İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine kapatıldığı sürede vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
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