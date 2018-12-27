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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Boğaz'ndan dev petrol platformun geçişi havadan görüntülendi İzle

İstanbul Boğaz'ndan dev petrol platformun geçişi havadan görüntülendi İzle

Havadan çekilen görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Uzunlu Petrol Platformu Petrol Forma Trol 


- İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor. 5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağlı 5 adet römorkör eşlik ediyor.Öte yandan platformun geçişi havadan görüntülendi. Görüntülerde romörkörlerin eşlik ettiği platformun yavaş bir şekilde boğazdan geçtiği görülüyor. (AFS-EY
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