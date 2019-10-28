(İSTANBUL Araba farında uyuşturucu Haberi

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- Polis, yaptığı operasyonla araç farındaki uyuşturucuyu ele geçirdi İSTANBUL



- Ataşehir’de polis ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada aracın far kısmına saklanmış halde 1.470 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Aracın sahibi olduğu tespit edilen şahıs, aracını 3 aydır patronunun kullandığını iddia ederken, yakalanan iki şahıs tutuklandı. Ataşehir Barbaros Mahallesi Zaloğlu Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, park halinde olan bir araçtan şüphelenerek plaka sorgusu yaptıklarında başka bir araca ait bilgilerin çıktığını fark etti. Bunun üzerine şase numarasından ruhsat sahibi Mansur R.(27)’e ulaşan polis, araçta arama yaptı. Aracın motor kaputunun sağ farın arka kısmında şeffaf poşete sarılmış halde bin 470 gram skunk maddesi ile bagajda iki adet hassas terazi ele geçirildi. Mansur R. aracın kendisine ait olduğunu, ancak aracı yaklaşık 3 aydır patronu olan Mutlu Yaşar A.(30)’nın kullandığını iddia etti. Bunun üzerine Mutlu Yaşar A. Barbaros Mahallesi Halk Caddesi üzerinde bir işyerinde yakalandı. Şahsın üst aramasında 14 bin 950 Türk lirası, 50 Euro ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. (EY-



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