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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı İzle

İstanbul Anadolu yakasında da yağış etkili olmaya başladı İzle

Yağmurdan detay görüntü

Sağanak Yağış Naylon Poşet Trol 

-trafikten görüntü
-vatandaşlardan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu yakasında da beklenen yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakasında da beklenen yağış başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, saatler ilerledikçe etkisini artırdı. Yağış nedeniyle araç sürücüleri, tedbirli ve kontrollü bir şekilde ilerledi. Vatandaşlar ise naylon poşet ve şemsiye yardımıyla yağmurdan korundu. (GE-EY
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