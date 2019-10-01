İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütü üyelerinin kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere 'askeri öğrenci olamaz' şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. İ
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( İSTANBUL ) İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütü üyelerinin kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi. "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı
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