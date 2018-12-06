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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu Video

İstanbul Altın Zambak Ödülleri sahiplerini buldu Video

Ödül törenine katılanlardan görüntü

Televizyon Sanat Dünyası Kulüp Başkanı 

-Salondan görüntü
-Ödül töreninden görüntü
-Ödüllerin verilmesi
-TGRT Haber’e ödülü verilmesi
-TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin'İn konuşması
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- TGRT Haber’e Altın Zambak ödülü İSTANBUL

- Beşiktaş’ta düzenlenen. Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin aldı. İş, spor, ve sanat dünyasın en iyilerinin buluştuğu İstanbul Altın Zambak Ödülleri, Beşiktaş Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Düzenlenen gecede TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin halkın oylarıyla belirlendiği yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü aldı. Gecede Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman yılın en iyi kulüp başkanı ödülüne layık görülürken, yılın en iyi belediyesi ödülü Beşiktaş Belediyesi’nin oldu. Ödül, Beşiktaş Belediyesi adına Başkan vekili Tahir Doğaç’a verildi.
Yılın en iyi televizyon habercisi ödülünü alan TGRT Haber Koordinatörü Bülent Çöltekin yaptığı konuşmada, “Bu TGRT Haber ailesinin başarısı. Ben sadece bir aracıyım. Onlarsız olmaz. Teşekkür ederim” dedi.

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