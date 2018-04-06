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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
İstanbul AFAD merkezinde yangın

İstanbul AFAD merkezinde yangın

Dumanlardan görüntü

Yangına Müdahale Trol 

-AFAD merkezinden görüntü
-Yerleşkedeki itfaiyeden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi yerleşkesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Koordinasyon Merkezinden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yerleşkede bulunan bir otobüsün yandığı kaydedilirken yangına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.
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