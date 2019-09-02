İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni - İSTANBUL
- Genel görüntüler - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, ''İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye'nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız.'' dedi.
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