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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni - İSTANBUL

İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılış töreni - İSTANBUL

- Genel görüntüler - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, ''İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimiz de böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye'nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız.'' dedi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Misyon 

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