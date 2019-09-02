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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

İstanbul Adliyesi’nde adli yıl açılış töreni düzenlendi

-Genel ve detaylar

Cumhuriyet Şehadet Cumhuriyet Savcısı Açılış Töreni Teröristler 

--Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın açılış konuşması

( İSTANBUL )- Adli yıl düzenlenen törenle açıldı İSTANBUL

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019-2020 adli yılının başlaması nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019-2020 adli yılı açılış töreni düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın ev sahipliğinde İstanbul Adalet Sarayı’nda düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Savcı Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz ve çok sayıda adliye personeli katılım gösterdi. ‘Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdır’ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kürsüye çıkan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, “Hakimlerimiz yargı faaliyetlerini yürütürken tarafların ırk, dil, din, cinsiyet gibi farklılıklarını dikkate almayarak, adalet ve vicdanlarına göre karar verirler. Hakimlerimiz bağımsız ve tarafsızdırlar. Hiç kimseden emir ve talimat almazlar ama bu bir emir ve keyfilik değildir. Daha öncede ifade ettiğim gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız yasalarla, anayasamızın 90’ıncı maddesine göre kabul ettiğimiz ulus üstü norm ve anlaşmalara bağlıdır” ifadelerini kullandı. ‘Tüm gayretimizle çalışmaktayız’ Konuşmasının devamında Albayrak, “Hakim ve savcılarımızın yanında yargının asli unsurlarından birisi de avukatlardır. Avukatlar, yasalara ve hukuka uygun olarak yargılamada gerçeğin ortaya çıkması, hakkın hak sahibine teslimi için çalışırlar. İçinde bulunduğumuz İstanbul Adalet Sarayı nasıl ihtişamlıysa adaletimizde böyle ihtişamlı olmak zorundadır. Tüm yargı mensupları olarak yaklaşık 650 hakim, 300 cumhuriyet savcısı, 5 bin 240 adliye personeli ile Türkiye’nin en büyük adliyesi olarak milletimize ihtişamlı bir adalet sunmak için tüm gayretimizle çalışmaktayız” diye belirtti.
‘Adliyenin bir vasfı şehit ocağı olmasıdır’ Son olarak Albayrak, “Adliyemizin Türkiye’nin en büyük adliyesi olduğundan biraz önce bahsettim. Bu vasfının yanında adliyemizin bir vasfı da şehit ocağı olmasıdır. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadet şerbetini adliyemizde görevi başındayken içmiş, hain teröristler tarafından katledilmiştir. Şehidimizi rahmet ve minnetle anarken, çok kıymetli anne ve babalarını böyle bir vatan evladı yetiştirdikleri için tebrik eder, saygıyla yad ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı. Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın açılış konuşmasının ardından tören kokteyle devam etti.
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