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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İstanbul Adliyesi koridorlarında cinsel taciz davası öncesi kavga

İstanbul Adliyesi koridorlarında cinsel taciz davası öncesi kavga

Yaşanan arbede

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Cinsel Taciz Davası Taciz İddiası Cinsel Taciz Arbede 


- Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi'nde cinsel taciz iddiasıyla görülen bir dava öncesi taraflar arasında kavga çıktı. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kavgada kısa sürede taraflar birbirlerinden ayrıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cinsel taciz iddiasıyla görülen bir dava öncesi kavga çıktı. Duruşma salonu önünde bekleyen taraflar arasında bir anda çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Yumrukların konuşulduğu kavgaya güvenlik görevlileri müdahale etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle taraflar kısa sürede bir birlerinden ayrıldı.
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