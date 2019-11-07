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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku İzle

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar şoku İzle

atlayan kişi

Polis Sağlık Ekipleri 

-güvenlik ekipleri

( İSTANBUL -1) İSTANBUL

- Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Sağlık ekipleri şahsa müdahale ediyor. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir dava sonrasında kimliği henüz bilinmeyen şahıs atrium alanına atladı. Gürültü üzerine güvenlik görevlileri ve polis olay yerine koştu. Polis ekipleri olayı araştırırken alana gelen sağlık ekipleri de şahsa müdahale ediyor. Şahsın sağlık durumu henüz bilinmiyor.
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