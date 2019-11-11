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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

İstanbul Adalet Sarayı'nda bin fidan dağıtıldı

Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Ağaçlandırma projesine bir destek de adliyeden İSTANBUL

Lyon Efes 


- Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda bin adet fidan dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, “11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes” sloganıyla başlatılan Geleceğe Nefes Ol projesi kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda fidan dağıtıldı. 11 milyon fidan dikilerek, ağaçlandırılmanın arttırılmasının hedeflendiği proje kapsamında adliyede düzenlenen etkinliğe adliye personelleri ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı Atrium salonunda düzenlenen etkinlikte bin adet fidan dağıtıldı.
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