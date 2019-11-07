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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Adalet Sarayı'nda 6'ncı kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

İstanbul Adalet Sarayı'nda 6'ncı kattan atlayan şahıs hayatını kaybetti

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane Başsağlığı Sağlık Ekipleri 


- İstanbul Adalet Sarayı'nda 6'ncı kattan atlayan İbrahim Özkan isimli şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Adalet Sarayı'nda 6'ncı kattan atlayan İbrahim Özkan isimli şahıs sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şişli Kaymakamlığınca olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan bir duruşmaya katılmak üzere, Çağlayan İstanbul Adliyesi’ne giden Edirne ili nüfusuna kayıtlı ve 1984 doğumlu İbrahim Özkan, duruşma sonrasında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 12.20 sıralarında binanın 6. Katından ara boşluğa atlamıştır. 112 Acil ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan İbrahim Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.
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