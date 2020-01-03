İstanbul'a şehit ateşi düştü

-Eve asılan Ay Yıldızlı Bayraktan görüntü

-Şehidin annesinden görüntü

-Şehidin yakınlarından görüntü

-Detay ve genel görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekâtındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın acı haberi İstanbul’daki evine ulaştı. 25 yaşında olduğu öğrenilen Şehit Berkay Işık’ın 5 gün önce abisinin düğününe gelip tekrar görevine döndüğü öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak'ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe - 3 Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi Halkalı’daki baba evine acı haber ulaştı. Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin yakınları ve komşuları baş sağlığı için ailenin yanına geldi. Şehidin baba evine ise Türk bayrağı asıldı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00'te İkitelli Cemevi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'ın Almus İlçesi Cihet Köyüne gönderilecek. Şehit Berkay Işık’ın 5 gün önce abisinin düğünü için İstanbul’a geldiği düğünden sonrada tekrar görev yerine gittiği öğrenildi. Oğlunun acı haberini alan annesi ise sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.



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