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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İstanbul'a dolu böyle yağdı

İstanbul'a dolu böyle yağdı

Yağmurdan görüntü

Akalan Dolu Yağışı Meteoroloji 

-Doludan görüntü
-Vatandaşın doludan tepsiyle korunma şekli
-Göle dönmüş yoldan görüntü
-E5 Karayolunda seyreden aracın görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul için meteoroloji ve AKOM’dan yapılan İstanbul’da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı.
Kısa süreli etkili olan dolu yağışından bir vatandaşın kendisini tepsiyle korumaya çalıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM’un uyarılarının ardından beklenen yağmur ve dolu yağışı akşam saatlerinde başladı.
Yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar koşarak ıslanmadan kaçmaya çalışırken, bir vatandaşın ise kısa süreli etkili olan dolu yağışından kendisini tepsiyle korumaya çalıştığı görüldü.

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