İstanbul’a beklenen yağmur geldi

-vatandaşlardan görüntü

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-vatandaşlardan görüntü

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( İSTANBUL -EK-HD) - Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkiledi İSTANBUL



- Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından beklenen şiddetli yağış İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

Sabah saatlerinde yağan yağmur trafiği olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığındı. İstanbul’da meteorolojinin şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından beklenen yağış sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İstanbul genelinde aniden bastıran yağmur trafikte yoğunluğa yol açarken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların otobüs duraklarına ve üst geçit köprülerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur, aralıklarla yer yer etkisini göstermeye devam ediyor.

