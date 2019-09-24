İstanbul 4,6'lık depremle sallandı, deprem nedeniyle okullar boşaltıldı İzle

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( İSTANBUL - 3)- Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı- Deprem sırasında vatandaşların panik anı kamerada İSTANBUL



- İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, 11.00'da meydana gelen depremin merkez üssünün Silivri olduğunu açıkladı.

Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Paniğe neden olan depremde dükkanda çay içen vatandaşların korku içinde sokağa koştuğu anlar da kameralara yansıdı. İstanbul'da saat 11.00'da 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. Birçok ilçede hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik oldu. Bazı vatandaşların dükkanlardan dışarıya koştuğu görüldü.

Vatandaşların korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada Deprem anında kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla koştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem sırasında paniğe kapıldığı söyleyen bir vatandaş, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Biranda dışarıya koştuk" dedi.

Okullar boşaltıldı Deprem nedeniyle okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi. Öğrencilerin panik olduğu görüldü.

(ÖY-

