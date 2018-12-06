İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği uygulaması yapıldı İzle

-Polis memurunun bilgilendirmesi

-Şoförlerle röportaj



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan çıkan şehirler arası yolcu otobüslerine kış lastiği denetimi yaptı. 1 Aralık tarihi itibariyle yük ve yolcu taşıyan araçlar için kış lastiği uygulaması devreye sokuldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama noktası kuran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, otogardan çıkış yapacak olan şehirler arası otobüslerin lastiklerini kontrol etti. Kış lastiği bulunmayan araçlara 625 TL para cezası kesileceği öğrenildi. Kış lastiği uygulaması konusunda otobüs yolcularına polis ekipleri tarafından bilgi verildi.

Aracında denetim yapılan şoförler, denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

