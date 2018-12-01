İstanbul 1’inci Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı

-Konuşmalar

-Teyzelerin şarkı söylemesi

-def çalmaları

-Katılımcılardan görüntü

-Müzik dinletisi

-festivalin tanıtım videosu



( İSTANBUL )- Yöresel kıyafetli kadınlar def çaldı, türkü söyledi- Festival kapsamında 35 konser gerçekleşecek İSTANBUL



- Bu yıl ilk kez düzenlenen dünyadan ve Türkiye'den halk müziğine emek veren isimleri buluşturan. Festivalin açılışında ise yöresel kıyafetleriyle şarkı söyleyip def çalarak konser veren teyzeler müzikseverleri hayran bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez düzenlenen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşen festivalin açılışına Avrupa Birliği Eski bakanı Egemen Bağış, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Müdürü Kemal Kaptaner, Sanatçı Yavuz Bingöl ve Suzan Kardeş ile çok sayıda müziksever katıldı.

Müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlanan festivalin açılışında halk müziği enstrümanları da katılımcılar için sergilendi. Festival kapsamında konser veren yöresel kıyafetli teyzeleri ise müzikseverler dikkatle takip etti. Ezgileriyle kulakların pasını silen türküleri ellerindeki defleri çalarak söyleyen teyzeler performanslarıyla izleyenleri hayran bıraktı. “Müzikle anlamanın, yorumlamanın iyileştirici gücüne inandım” Geçmişten günümüze Türk Halk müziğine emek veren tüm ozanları andığını ifade eden usta Sanatçı Yavuz Bingöl, “Halk müziğiyle beslenirken hem kendimi hem de dünyayı sanatla, müzikle anlamanın, yorumlamanın iyileştirici gücüne inandım, daima inanacağım. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen tüm müzikler folklorik yapı oluştursa da bu coğrafyada ki zenginliğin birçok farklı dil ve kültürle beslenmesi ve armonize olması bizleri çok ayrıcalıklı ve zengin kılıyor. Be festivalin amaçlarından biri de bu armoniyi dünyaya, dünya halkalarını ve müziklerini de buraya taşıyarak notaları kardeş kılmaktı” dedi.

“Halk müziğimizin hak ettiği yere bir adım daha taşınması için vesile olabilirsek ne mutlu” Halk müziğine emek veren herkesin festivalle anılmış olacağını belirterek herkesi festivale katılmaya davet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Müdürü Kemal Kaptaner, “Sanatçımız Yavuz Bingöl’ün bu hayalini, vizyonunu gerçekleştirmekte başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İBB Başkanımız Mevlüt Uysal Bey çok yoğun destek gösterdiler. Bizde Kültür A.Ş. olarak tüm ekibimizle bu hayallerin, planlamanın gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. Umarım bu festival, halk müziğimizin hak ettiği yere bir adım daha taşınması için vesile olabilirsek ne mutlu bize” şeklinde konuştu.

35 konser müzikseverlerle buluşacak İran’dan Homayoun Shajarian, İspanya’dan Paco Pea, Azerbaycan’dan Aziza Mustafa Zadeh, Kore’den Hona, Türkiye’den Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu ile Yavuz Bingöl gibi isimlerin buluştuğu festivalde 35 konser dinleyicilerle buluşacak. Konserler, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüslerinde gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu konserlerde Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dündar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, Apolas Lermi, Ümit Yılmaz, Çiğdem Elmas, Tolga Kaya, İmera, İsmail Altunsaray, Aykut Aslan, Oğuz Aksaç, Ünal Zorer, Ayfer Vardar, Emel Tasçıoğlu, Erol Parlak & Sinan Ayyıldız, Okan Murat Öztürk, Nahide Babashlı, Taksim Trio, 5 Quartet ve halk müziğimizin 4 duayen ismi ‘Belkıs Akkale, İzzet Altınmeşe, Selahattin Alpay ve Süreyya Davulcuoğlu gibi isimler müzikseverle buluşacak. Kapanış Yavuz Bingöl’den Festivalin ilk akşamında ise Azerbaycan’ın dünyaca ünlü ismi Aziza Mustafa Zadeh, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda izleyicilerle buluşacak. İranlı Mohammed Reza Shajarian’ın oğlu Homayoun Shajarian ise festival kapsamında 3 Aralık’ta CRR’de ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Festivalin son günü 5 Aralık’ta ise “İrfani Türküler” başlıklı konser ve Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz, Mete Artun, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç sevilen türkülerle sahnede olacak.

