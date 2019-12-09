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09 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İşsiz kaldı, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu İzle

İşsiz kaldı, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu İzle

Tavuk çiftliğin görüntüsü

Yumurta Organik Tavuk Organik Yumurta Tavuk Çiftliği Mısır 

-tavuklara yem verirken
-tavuk çiftliğin içi ve dış görüntüsü
-yumurta görüntüsü
-Müslüm Dilber ile röpörtaj
-görüntü detayı

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçi, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurdu. Siparişlere yetişemeyen çiftçinin hedefi, çiftliği büyütüp istihdama katkı sağlamak. Gercüş ilçesine Bağlarbaşı Mahallesi’nde nde ikamet eden Müslüm Dilber, iş bulamayınca tavuk çiftliği açmaya karar verdi. Yakınlarından aldığı borçla organik tavuk çiftliği kuran Dilber, buradan elde ettiği ürünleri satmaya başladı.
İlk etapta çevresine satış yapan Dilber, yoğunluğun yaşanmasının ardından siparişlere yetişemez duruma geldi. Dilber’in en büyük hedefi, çiftliği büyütüp istihdama katkı sağlamak. “Devlet destek verirse işimi büyüteceğim” Çalışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilber, kendi imkanları ile tavuk çiftliği kurduğunu söyledi.

Dilber, “Şuan tavuklara bakıyorum. Bundan 3 yıl önce bu işe başladım, ilk etapta getirdiğim tavukları beğenmedim, hastalanıyorlardı. Şimdiki tavuklarımız bizim bu bölgeye uyum sağlıyor iklim şartlarına uygundur. Kendi imkanlarımla yaptım bu çiftliği. Devlet katkısı olmasını isterim devlet biraz yardım ederse işimi büyüteceğim, çünkü burada organik yumurtanın olmasını istiyorum tamamen organik ortamda yetiştirdiğim için marketlere yumurta yetiştiremiyorum. Marketler bazen gelip kendileri buradan alıp götürüyor bazen de biz götürüyoruz marketlere. Buğday, arpa ve mısır ile besliyoruz tavukları. Bazı tavukçular kafeste tavuk besliyorlar ve hiç dışarıya çıkartmıyorlar, bizim tavuklar ise sabah saat 07.00 sıralarında bırakıyoruz doğal ortama akşama kadar buralarda besleniyorlar ilaç kullanmıyoruz” dedi.

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