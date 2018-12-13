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( TEL AVİV ) - İsrailliler, Gazze’ye ticari malların girmemesi protesto düzenlendi- Kerem Şalom Sınır Kapısı’nın kapanmasını isteyen İsraillilerden protesto TEL AVİV



- Gazze'ye ticari malların giriş kapısı olan Kerem Şalom’un kapatılmasını isteyen İsrailli yerleşimciler sınır kapısına giden yolda protesto gösterisi yaptı. İsrail ablukası altındaki Gazze'ye ticari malların girişinin gerçekleştirildiği Kerem Şalom Sınır Kapısı’nın kapatılmasını talep eden İsrailli yerleşimciler sınır kapısına giden yolda protesto gösterisi düzenledi.

Ellerindeki İsrail bayraklarını sallayan protestocular yolu kapatarak uzun süre trafiğin akışını engelledi. Öte yandan Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Qalqilya şehrindeki bazı İsraillilerin de Filistinlilerin araçlarına saldırdığı kaydedildi.

