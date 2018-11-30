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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- İsrailli Yerleşimcilerin Irkçı Saldırıları Devam Ediyor

- İsrailli Yerleşimcilerin Irkçı Saldırıları Devam Ediyor

Yahudi yerleşimcilerin yazdığı ırkçı yazılar.

( BATI ŞERİA ) - İsrailli yerleşimcilerin ırkçı saldırıları devam ediyor BATI ŞERİA

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- Yahudi yerleşimciler, Filistinlilerin araçlarına ve bazı evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler içeren İbranice yazılar yazdı. Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine bağlı Cebaa köyünde bulunan cami ve Filistinlilere ait çok sayıda araç evlerin duvarlarına ırkçı ifadeler içeren İbranice yazılar yazdı. Yerleşimciler Filistinlilere ait araçları da tahrip etti. İşgal altındaki Batı Şeria’nın Beytüllahim kentine bağlı Cebaa köyü Meclis Başkanı Hilal yaptığı açıklamada, ”Kötü hava nedeniyle ve sisin yayılmasının ardından dokuz yerleşimci Cebaa köyüne girerek köyün camisine ve vatandaşların araçlarına ırkçı ifadeler içeren İbranice yazılar yazdı” dedi.
Meşaile, köyde bulunan İsrailli yerleşimcilerin bölgeden gitmesi ve Filistinlilerin himaye altına alınmaları için çağrıda bulundu. Cebaa köyü 2000 yılından bu yana güvenlik gerekçesiyle İsrail tarafından kapalı tutuluyor. (
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