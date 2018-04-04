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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İsrailli sorgu memurundan Filistinli cesur kız Temimi'ye 'sözlü taciz' - RAMALLAH

İsrailli sorgu memurundan Filistinli cesur kız Temimi'ye 'sözlü taciz' - RAMALLAH

İsrailli sorgu memurundan Filistinli cesur kız Temimi'ye "sözlü taciz" - RAMALLAH - Temimi’nin babası Basil Temimi ile röportajRAMALLAH (AA) - İsrail askeri hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et - Temimi'nin erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı belirtildi.Temimi'nin babası Basil ve avukatı Gabi Laski, sorgu esnasında bir İsrailli erkek istihbarat görevlisinin genç kıza karşı "saçların ve gözlerin ne güzel" şeklinde uygunsuz ifadeler sarf ettiğini söyledi.

İsrail makamları tarafından 8 ay hapis cezasına çarptırılan Temimi’nin babası Basil Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratından bir memurun sorularına cevap vermeyi reddetmesi üzerine kızına "sözlü tacizde" bulunduğunu belirtti.
Baba Temimi, memurun Ahed’e "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi" şeklinde sözler söylediğini ifade ederek, "Bu gayriahlaki bir durum. İşte işgal gücü böyle bir şey, ne beklenebilir ki?" dedi.

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