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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın Haberi

İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın Haberi

- Fanatik Yahudilerin, Mescid - i Aksa avlusunda yürümeleri - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, Mescid - i Aksa'nın avlusuna girdiKUDÜS (AA) - İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Tarım Bakanı Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid - i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca haziran ayı boyunca 2 bin 857 fanatik Yahudi'nin Harem - i Şerif'e baskın düzenlediği bilgisi paylaşıldı.İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisinden bakan olan Ariel, sık sık Mescid - i Aksa'ya baskın düzenliyor. Bu yıl birçok kez Aksa'ya baskın yapan Ariel, en son 11 Haziran'da Harem - i Şerif'e girmişti.Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid - i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'te bulunan Mescid - i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid - i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid - i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Haziran Ayı İsrail Yazılı Açıklama Hükümet İşgal 

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