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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS İzle

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS İzle

- Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick'in Mescid - i Aksa’ya baskınından detaylarKUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenledi.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem - i Şerif'in avlusuna girdi.

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