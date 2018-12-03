İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın - KUDÜS İzle
- Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick'in Mescid - i Aksa’ya baskınından detaylarKUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Yehuda Glick, işgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aşırı sağcı milletvekili Glick ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Harem - i Şerif'in avlusuna girdi.