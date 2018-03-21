İsrail zulmüne karşı, İsveç'ten Filistin'e yürüyor Haberi

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( İSTANBUL ) -- Binlerce kilometre gelen Yahudi asıllı İsveçli İstanbul'a ulaştı İSTANBUL



- İsrail'in Gazze'de yaptığı zulmü protesto etmek isteyen İsveçli genç Benjamin Ladraa, Filistin'e yürüyüş başlattı. 8 aydı 3 bin kilometreden fazla yol kat eden Ladraa, İstanbul'a ulaştı. Yahudi asıllı İsveç'li öğrenci Benjamin Ladraa İsrail'in zulmüne ve işgaline dünya kamuoyunun dikkatini çekmek için 15 Ağustos 2017'de yollara düştü. İsveç'ten Filistin'e yürüyüş başlatan Ladraa, birçok ülkeyi geçerek Türkiye'ye ulaştı. İstanbul'a gelen genç İsveçliye burada bir Filistinli arkadaşı da eşlik etti. Yol boyunca geçtiği ülkelerde çektiği videoları da sosyal medyada paylaşan Ladraa, toplamda 5 bin kilometreden fazla yol yapacağını söyledi.



Kişisel eşyalarını bir bebek arabasında taşıyarak yol alan Ladraa, İstanbul'da İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık 8 aydır yürüdüğünü söyleyen İsveçli genç, "Şimdiye kadar 3 bin kilometreye kadar ulaştık. Genelde yürüyerek gidiyorum. Almanya'ya geçerken bir gemiye bindim. Türkiye'den Mısır'a geçerken de bir gemiye bineceğim. Filistin davası için yürüyorum. Filistinlilerin yaşadıklarına insanların dikkatini çekmek istiyorum. İnsanların dikkatini çekmek istiyorum. Ben bunu Filistin için yapıyorum özellikle Gazze için" dedi.

(MD-ÖFA

