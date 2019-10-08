İsrail 'Yom Kippur' bayramı nedeniyle Kudüs'te yolları kapattı - KUDÜS
İsrail "Yom Kippur" bayramı nedeniyle Kudüs 'te yolları kapattı - KUDÜS - İsrail güçlerinin Kudüs 'teki ana yolları araç trafiğine kapatması - Çocukların top oynamasıKUDÜS (AA) - İsrail güçleri, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip Yom Kippur (Kefaret günü) nedeniyle Kudüs 'teki ana yolları araç trafiğine kapattı. Yolların kapatılmasını fırsat bilen çocuklar, top oynayarak eğlendi.
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