İsrail tarafından şehit edilen Filistinli kız çocuğun cenaze töreni - RAMALLAH Haberi
- Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in naaşı omuzlar üzerinde taşınması - Kaddura Mülteci Kampında cenaze töreninden detaylarRAMALLAH (AA) - İsrail güçleri tarafından "saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Kudüs'ün doğusundaki bir kontrol noktasında vurularak şehit edilen Filistinli kız çocuk Samah Mübarek'in (16) naaşının ailesine teslim edilmesinin ardından, Ramallah 'ın Kaddura Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.
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