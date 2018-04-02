İsrail sınırında gerçekleştirilen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' devam ediyor - GAZZE
İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor - GAZZE - İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nden detaylar - Filistinli Suha Kadih'in tahta parçalarını yakarak sac üzerinde ekmek pişirmesi - Filistinli Suha Kadih (65) ile röportaj - Sınırdaki İsrail askerlerinden detaylarGAZZE (AA) - Filistin topraklarındaki İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gerçekleştirilen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" devam ediyor. Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında kurulan çadırlardan birinde ailesiyle birlikte eylemini sürdüren Filistinli Suha Kadih (65), tahta parçalarını yakarak sac üzerinde ekmek pişiriyor.