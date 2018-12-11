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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
'İsrail, sınırdaki operasyonun düşmanca niyet içermediğini Lübnan'a iletti' (2) - BEYRUT

'İsrail, sınırdaki operasyonun düşmanca niyet içermediğini Lübnan'a iletti' (2) - BEYRUT

"İsrail, sınırdaki operasyonun düşmanca niyet içermediğini Lübnan'a iletti" (2) - BEYRUT

: - Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in basın açıklaması Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in, geçen hafta sınır bölgesinde başlattığı operasyonun "düşmanca niyet taşımadığını" Washington aracılığıyla kendilerine ilettiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Avn, ülkesini ziyaret eden Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesinin ardından başkent Beyrut 'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in geçen hafta "Hizbullah'a ait tünellerin bulunduğu" iddiasıyla sınıra yakın bölgede başlattığı hareketliliğe değindi.Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen de Lübnan'ın içinden geçtiği zor duruma rağmen Suriyeli mültecilere yaptığı misafirperverliğini takdir etti.Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye girişiminin Avusturya ve Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini ifade eden Bellen, ülkesi ile Lübnan arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi olduğu ve daha da ileriye taşıma imkanlarına sahip olduklarının altını çizdi.

Mülteci Basın Toplantısı Toplantı Basın Açıklaması Başkent 

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